Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Зените» сформирован новый тренерский штаб во главе с Радоничем

В «Зените» сформирован новый тренерский штаб во главе с Радоничем
Комментарии

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил окончательный состав тренерского штаба, который будет работать с основной командой в оставшейся части сезона. Главным тренером назначен Деян Радонич, а его помощниками стали Саша Косович, Ростислав Вергун и Максим Учайкин.

Саша Косович пришёл из сербской «Црвены Звезды», где был ассистентом с 2011 по 2022 год. За это время он стал семикратным чемпионом Сербии, шестикратным победителем Адриатической лиги и шесть раз выигрывал Кубок страны. С 2022 по 2024 год он работал в сборной Сербии, став серебряным призёром чемпионата мира-2023 и бронзовым — Олимпиады-2024 в Париже.

Ростислав Вергун — действующий главный тренер сборной Беларуси, имеет более 10 лет опыта в Единой лиге ВТБ. Он уже исполнял обязанности главного тренера «Зенита» в двух последних матчах, в которых команда проиграла ЦСКА (90:93) и разгромила «Автодор» (105:79).

Максим Учайкин работает в системе клуба с 2020 года, сначала возглавлял «Зенит»-м, а с лета 2022-го вошёл в штаб основной команды. В его активе победы в Кубке России, Суперкубке ВТБ и молодёжных турнирах.

Радонич, Косович и Вергун уже приступили к работе с командой.

Сейчас читают:
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радониче
«Зенит» наконец нашёл нового главного тренера — что известно о Деяне Радониче
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android