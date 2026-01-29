Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин сравнил атмосферу на аренах НБА и выделил две самые запоминающиеся

Егор Дёмин сравнил атмосферу на аренах НБА и выделил две самые запоминающиеся
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался об игре на различных аренах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«До сих пор привыкаю к количеству матчей и переездов. Одна арена сменяет другую, конечно, особенно сложно играть в НБА на выезде. Сразу вспоминаю легендарную «Ти-Ди Гарден» в Бостоне с невероятной атмосферой и болельщиками. Один раз нам даже удалось там победить, и лично я запомню такое надолго. Это ещё и одна из самых громких арен, на которых мне довелось играть.

Конечно, бывает и наоборот. В Вашингтоне, например, арена была полупустой. Или ещё удивила Филадельфия, где люди потянулись к выходу при «-20», не дождавшись даже четвёртой четверти. В итоге, кстати, «Сиксерс» нас почти догнали, была упорная концовка на полупустой арене», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Сейчас читают:
Егор Дёмин за один матч НБА: повторил крутой рекорд и попал в потасовку
Видео
Егор Дёмин за один матч НБА: повторил крутой рекорд и попал в потасовку
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android