Егор Дёмин сравнил атмосферу на аренах НБА и выделил две самые запоминающиеся

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался об игре на различных аренах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«До сих пор привыкаю к количеству матчей и переездов. Одна арена сменяет другую, конечно, особенно сложно играть в НБА на выезде. Сразу вспоминаю легендарную «Ти-Ди Гарден» в Бостоне с невероятной атмосферой и болельщиками. Один раз нам даже удалось там победить, и лично я запомню такое надолго. Это ещё и одна из самых громких арен, на которых мне довелось играть.

Конечно, бывает и наоборот. В Вашингтоне, например, арена была полупустой. Или ещё удивила Филадельфия, где люди потянулись к выходу при «-20», не дождавшись даже четвёртой четверти. В итоге, кстати, «Сиксерс» нас почти догнали, была упорная концовка на полупустой арене», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.