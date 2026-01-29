Скидки
Баскетбол

Шаманич: приехал в «Сан-Антонио» в 18 лет, думал, что всё знаю, но это оказалось не так

Шаманич: приехал в «Сан-Антонио» в 18 лет, думал, что всё знаю, но это оказалось не так
Хорватский бигмен «Зенита» Лука Шаманич высказался о периоде карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда я приехал в «Спёрс», мне было 18. Думал, что всё знаю, но это оказалось не так. Попович научил меня, что всё в жизни нужно научиться завоевывать — ничего не дается случайно. Даже если у тебя есть какие-то деньги или узнаваемость, нужно выходить на паркет и выкладываться на максимум», — сказал Шаманич пресс-службе «Зенита».

Луке Шаманичу 26 лет. С 2019-го по 2021-й хорватский баскетболист выступал за «Сан-Антонио Спёрс», с 2022-го по 2024-й представлял «Юту Джаз». В 2025 году стал игроком «Зенита».

