«Потенциал запредельный». Тренер Дёмина в NCAA оценил перспективы Егора в НБА

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг, под руководством которого выступал российский баскетболист Егор Дёмин, высказался о перспективах российского игрока.

«Я, конечно, предвзят, но считаю, что в этом драфт-классе лишь немногие могут сравниться с ним по уровню потенциала… Достаточно просто посмотреть на НБА — лига состоит из игроков с такими габаритами и набором навыков. Она не построена вокруг защитников ростом 188–193 см. Его потенциал просто запредельный», — приводит слова Янга на своей странице в социальных сетях журналист Билли Рейнхардт.

BYU — организация, включённая министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

