«Монако» может перейти под контроль государства на фоне проблем Федорычева — L’Equipe

Власти княжества Монако в ближайшие дни могут взять под контроль «Монако» на фоне серьёзных финансовых проблем баскетбольного клуба. Об этом информирует L’Equipe. В дальнейшем не исключается приход нового мажоритарного акционера.

По информации источника, клуб, президентом которого является бизнесмен Алексей Федорычев, столкнулся с задержками зарплат, неоплаченными услугами и нежеланием банков продолжать сотрудничество. Финансовое положение усугубляется затянувшимся российско-украинским конфликтом, который, как утверждается, негативно сказался на ликвидности бизнеса группы Fedcom, принадлежащей Федорычеву.

Отмечается, что ситуация, которая ещё недавно рассматривалась как возможный сценарий, в последние недели стала практически неизбежной. Клуб испытывает острую нехватку средств, накапливает долги и фактически исчерпал финансовые резервы, что вынуждает власти княжества готовиться к экстренному вмешательству.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: