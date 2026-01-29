Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер Дёмина в NCAA оценил приглашение россиянина на Матч восходящих звёзд НБА

Тренер Дёмина в NCAA оценил приглашение россиянина на Матч восходящих звёзд НБА
Комментарии

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг, под руководством которого выступал российский баскетболист Егор Дёмин, прокомментировал вызов россиянина на предстоящий Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам специалиста, это приглашение стало ещё одним подтверждением того, что Дёмин быстро становится одним из ключевых игроков своей команды и продолжает развиваться на высоком уровне.

«Это определённо хороший знак. Когда он получил больше игрового времени и его статистика пошла вверх, я действительно думал, что такое достижение для него возможно», — приводит слова Янга New York Post.

BYU — организация, включённая министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

Материалы по теме
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android