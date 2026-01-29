Главный тренер университета Бригама Янга (BYU)* Кевин Янг, под руководством которого выступал российский баскетболист Егор Дёмин, прокомментировал вызов россиянина на предстоящий Матч восходящих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По словам специалиста, это приглашение стало ещё одним подтверждением того, что Дёмин быстро становится одним из ключевых игроков своей команды и продолжает развиваться на высоком уровне.

«Это определённо хороший знак. Когда он получил больше игрового времени и его статистика пошла вверх, я действительно думал, что такое достижение для него возможно», — приводит слова Янга New York Post.

BYU — организация, включённая министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: