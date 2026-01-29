Скидки
Баскетбол

Леброн обратился к Халибёртону после выступления Тайриза в его подкасте

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился впечатлениями от участия в подкасте Mind the Game, ведущими которого являются Леброн Джеймс и Стив Нэш.

«Большая честь говорить о баскетболе с легендами! Благодарю вас всех», — написал Халибёртон на своей странице в социальных сетях после выхода эпизода.

На слова Тайриза ответил Леброн: «Благодарю, что нашёл время для подкаста, мой брат! Всегда благодарен и ценю это».

В подкасте оба баскетболиста делятся воспоминаниями о выступлении за сборную США на Олимпиаде в Париже, где столкнулись с командой Сербии во главе с Николой Йокичем. Кроме того, Халибертон рассказывает о трансформации «Пэйсерс».

