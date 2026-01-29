«Уралмаш» уверенно победил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт — 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17).

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 22 очка, три подбора и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Патрик Миллер. В его активе 16 очков, пять подборов и шесть передач.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с «Бетсити Пармой». Встреча состоится 1 февраля и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив-Кубань в следующем туре сыграет на выезде с «Автодором». Матч состоится 1 февраля. Начало — в 19:00 мск.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: