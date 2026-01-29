Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Уралмаш — Локомотив-Кубань, результат матча 29 января 2026, счет 84:71, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Уралмаш» уверенно победил «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
Комментарии

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Уралмаш» принимал «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт — 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Нэвелс - 22, Эллис - 20, Герасимов - 11, Далтон - 10, Даглас - 8, Белянков - 6, Новиков - 5, Нэльсон - 2, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Джонсон - 13, Мартин - 9, Темиров - 9, Хантер - 9, Мур - 6, Ведищев - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Попов - 2, Шеянов, Коновалов

Самым результативным в составе победителей стал защитник Гарретт Нэвелс. На его счету 22 очка, три подбора и три передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал защитник Патрик Миллер. В его активе 16 очков, пять подборов и шесть передач.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с «Бетсити Пармой». Встреча состоится 1 февраля и начнётся в 19:00 мск. «Локомотив-Кубань в следующем туре сыграет на выезде с «Автодором». Матч состоится 1 февраля. Начало — в 19:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
