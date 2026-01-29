Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Самара — Бетсити Парма, результат матча 29 января 2026, счет 74:93, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Бетсити Парма» на выезде уверенно победила «Самару» в матче Единой лиги
Комментарии

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого одноимённый клуб принимал «Бетсити Парму» из Перми. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 93:74 (27:18, 21:8, 23:29, 22:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
74 : 93
Бетсити Парма
Пермский край
Самара: Походяев - 16, Шейко - 13, Минченко - 9, Халдеев - 8, Кузнецов - 7, Чикарев - 7, Саврасов - 6, Чебуркин - 6, Пивцайкин - 2, Мартынов, Летино, Косяков
Бетсити Парма: Картер - 23, Сандерс - 16, Адамс - 12, Шашков - 10, Захаров - 9, Свинин - 6, Адамс - 4, Ильницкий - 4, Егоров - 4, Якушин - 3, Фирсов - 2, Стафеев

Самым результативным в составе победителей стал центровой Террелл Картер. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал форвард Данила Походяев. В его активе 16 очков и шесть подборов.

В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Бетсити Парма» в следующем туре примет Уралмаш. Обе встречи состоятся 1 февраля и начнутся в 19:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Осталась недосказанность с «Локомотивом»? Да». Интервью с Антоном Юдиным
Эксклюзив
«Осталась недосказанность с «Локомотивом»? Да». Интервью с Антоном Юдиным

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android