«Бетсити Парма» на выезде уверенно победила «Самару» в матче Единой лиги

В Самаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого одноимённый клуб принимал «Бетсити Парму» из Перми. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 93:74 (27:18, 21:8, 23:29, 22:19).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Террелл Картер. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи. В составе хозяев площадки чаще всего кольцо соперников поражал форвард Данила Походяев. В его активе 16 очков и шесть подборов.

В следующем туре «Самара» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». «Бетсити Парма» в следующем туре примет Уралмаш. Обе встречи состоятся 1 февраля и начнутся в 19:00 мск.

