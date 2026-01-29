Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:45 Мск
Единая лига – 2025/2026: результаты на 29 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 29 января
Комментарии

В четверг, 29 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты на 29 января:
«Уралмаш» — «Локомотив-Кубань» — 84:71.
«Самара» — «Бетсити Парма» — 74:93.

Лидером Единой лиги в настоящий момент является московский ЦСКА. В активе армейцев 22 победы и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС, на счету которого также 22 победы и два поражения. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (16 побед и девять поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Юдин с «Уралмашем» поквитался с бывшим клубом. Разбираем, что пошло не так у «Локо»
Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

