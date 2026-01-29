Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Если хочешь — воздержись». Андрей Кириленко дал наставления молодым баскетболистам

«Если хочешь — воздержись». Андрей Кириленко дал наставления молодым баскетболистам
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал рекомендацию молодым игрокам, которые строят спортивную карьеру в эпоху социальных сетей.

«Что бы я посоветовал молодому игроку, который строит свою карьеру в эпоху нынешнюю – слишком огромного влияния соцсетей. Я бы советовал быть очень осторожным и внимательным, когда ты что-то говоришь или что-то записываешь. Потому что, как показывает практика, это всё аукается обратно. Наверное, здесь просто надо использовать некий здравый смысл. Есть вещи, которые не стоит говорить. Скорее всего, не надо это говорить. Но просто единственное, что надо быть готовым, скажем так, нести ответственность за то, что говоришь или что делаешь.

Социальные сети – это всё-таки как некое мерило твоих поступков. Ты показываешь – будь готов к обратной реакции. Будь готов, что люди будут оценивать тебя, будут про тебя говорить. Какой-то популярности это тебе может добавить, каких-то дивидендов… Но ты просто должен быть готов к тому, что это может быть и негативная история. Поэтому, если хочешь – воздержись. Если сомневаешься – воздержись», — сказал Кириленко в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Кириленко назвал три страны, клубы которых рассматривались для вступления в Единую лигу

Джордан или Леброн? Блиц для Андрея Кириленко:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android