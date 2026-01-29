Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Антон Юдин высказался о победе «Уралмаша» в матче с «Локомотивом» в Единой лиге

Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев площадки со счётом 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Нэвелс - 22, Эллис - 20, Герасимов - 11, Далтон - 10, Даглас - 8, Белянков - 6, Новиков - 5, Нэльсон - 2, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Джонсон - 13, Мартин - 9, Темиров - 9, Хантер - 9, Мур - 6, Ведищев - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Попов - 2, Шеянов, Коновалов

«Прежде всего с победой команду. За исключением нескольких коротких отрезков, нам практически все 40 минут удавалось сохранять концентрацию и фокус, особенно в защите. Уровень борьбы и контакта был достаточно высоким. И самое главное, я удовлетворён не только результатом, но и тем, как мы сегодня сыграли в защите», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

