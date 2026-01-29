Антон Юдин высказался о победе «Уралмаша» в матче с «Локомотивом» в Единой лиге

Главный тренер «Уралмаша» Антон Юдин поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев площадки со счётом 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17).

«Прежде всего с победой команду. За исключением нескольких коротких отрезков, нам практически все 40 минут удавалось сохранять концентрацию и фокус, особенно в защите. Уровень борьбы и контакта был достаточно высоким. И самое главное, я удовлетворён не только результатом, но и тем, как мы сегодня сыграли в защите», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: