Определились финалистки Кубка России среди женщин

Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали победу в полуфинальном матче Fonbet Кубка России с МБА МГУСиТ (Москва). Игра проходила в Сыктывкаре и завершилась со счетом 101:73 (26:19, 28:25, 33:14, 14:15).

В составе УГМК лучшую результативность показали по Мария Клюндикова и Александрия Бентли. Обе спортсменки набрали по 19 очков. У москвичек 15 очков набрала Юлия Савукова.

В другом полуфинале играли курское «Динамо» и «НИКА Лузалес» из Сыктывкара. Победу в этой встрече со счётом 70:63 (19:14, 13:19, 20:20, 18:10) одержали баскетболистки команды из Сыктывкара. Лучшую результативность в составе победительниц показала лёгкий форвард Раиса Мусина. В составе «Динамо» больше всего очков набрала Нина Глонти (19).

