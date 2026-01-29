Матч «Никс» и «Лейкерс» побьёт рекорд по цене билетов с момента последней игры Брайанта

Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится в ночь на 2 февраля мск, станет самым дорогим с точки зрения цены билетов с момента последней игры легенды калифорнийского клуба Коби Брайанта в сезоне-2015/2016. Об этом на своей странице в социальных сетях со ссылкой на данные онлайн-сервиса для покупки и перепродажи билетов TickPick рассказал инсайдер и журналист Стефан Бонди.

Отмечается, что средняя цена покупки билетов на матч сейчас составляет $ 912.

Коби играл с «Никс» на арене «Мэдисон Сквер Гарден» 8 ноября 2015 года. Тогда легенда «Лейкерс» набрала 18 очков. «Лос-Анджелес» уступил со счётом 95:99.

