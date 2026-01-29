Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Локомотива» Томович объяснил поражение в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива» Томович объяснил поражение в матче с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев площадки со счётом 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Нэвелс - 22, Эллис - 20, Герасимов - 11, Далтон - 10, Даглас - 8, Белянков - 6, Новиков - 5, Нэльсон - 2, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Джонсон - 13, Мартин - 9, Темиров - 9, Хантер - 9, Мур - 6, Ведищев - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Попов - 2, Шеянов, Коновалов

«Думаю, мы сегодня начали очень плохо. Когда начинаешь игру таким образом – это всегда сильно сказывается. Начали не так, как планировали, не так, как хотели. Не хватало энергии и борьбы от моих игроков. Считаю, что начали достаточно мягко, это не то, как стоит играть против серьёзных команд. Если мы хотим добиваться успеха с такими командами, как «Уралмаш», и других, мы должны начинать иначе», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Юдин с «Уралмашем» поквитался с бывшим клубом. Разбираем, что пошло не так у «Локо»
Юдин с «Уралмашем» поквитался с бывшим клубом. Разбираем, что пошло не так у «Локо»

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android