Главный тренер «Локомотива» Томович объяснил поражение в матче с «Уралмашем»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем». Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась победой хозяев площадки со счётом 84:71 (21:15, 21:24, 17:15, 25:17).

«Думаю, мы сегодня начали очень плохо. Когда начинаешь игру таким образом – это всегда сильно сказывается. Начали не так, как планировали, не так, как хотели. Не хватало энергии и борьбы от моих игроков. Считаю, что начали достаточно мягко, это не то, как стоит играть против серьёзных команд. Если мы хотим добиваться успеха с такими командами, как «Уралмаш», и других, мы должны начинать иначе», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

