Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олимпиакос — Барселона, результат матча 29 января 2026, счет 85:75, Евролига – 2025/2026

Дабл-дабл Везенкова помог «Олимпиакосу» победить «Барселону» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпиакос» принимал «Барселону». Встреча закончилась со счётом 85:75 (27:13, 19:24, 13:27, 28:11) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
29 января 2026, четверг. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
87 : 75
Барселона
Барселона, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ларенцакис, Везенков, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Джонс, Фурнье
Барселона: Пантер, Маркос, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра

Самым результативным в составе победителей стал форвард Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кевин Пантер, на счету которого 15 очков, один подбор и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата греческий «Олимпиакос» на выезде сыграет с «Дубаем» (ОАЭ). Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 19:00 мск. Испанская «Барселона» в следующем туре примет турецкий «Фенербахче». Матч состоится 3 февраля, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» может перейти под контроль государства на фоне проблем Федорычева — L’Equipe

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android