Дабл-дабл Везенкова помог «Олимпиакосу» победить «Барселону» в Евролиге

Завершился матч 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Олимпиакос» принимал «Барселону». Встреча закончилась со счётом 85:75 (27:13, 19:24, 13:27, 28:11) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Александар Везенков, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Кевин Пантер, на счету которого 15 очков, один подбор и четыре передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата греческий «Олимпиакос» на выезде сыграет с «Дубаем» (ОАЭ). Встреча состоится 3 февраля и начнётся в 19:00 мск. Испанская «Барселона» в следующем туре примет турецкий «Фенербахче». Матч состоится 3 февраля, начало — в 22:30 мск.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: