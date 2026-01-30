Назван ещё один участник конкурса по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги — 2026

27-летний тяжёлый форвард «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов станет участником конкурса по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ – 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матче всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. Это будет 10-я, юбилейная игра. Отметим, главный приз данк-контеста на мероприятии составляет 500 тыс. рублей.

Попов в нынешнем сезоне Единой лиги принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 0,5 передачи.

Ранее генеральный директор Единой лиги Илона Корстин раскрыла, что подготовили организаторы на юбилейный Матч всех звёзд.

