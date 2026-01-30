Скидки
Валенсия Баскет — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
22:45 Мск
Евролига – 2025/2026: результаты на 29 января, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 29 января
В ночь с 29 на 30 января мск в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 29 января:

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 79:62;
«Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария» — 64:79;
«Олимпиакос» — «Барселона» — 87:75;
«Олимпия» — «Партизан» — 85:79;
«Валенсия» — «Маккаби» Тель-Авив — 94:83.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Фенербахче» (17 побед и семь поражений). На второй строчке с показателями в 16 побед и восемь поражений располагается «Олимпиакос». Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль» (16 побед и восемь поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
