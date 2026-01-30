Евролига: результаты матчей 29 января

В ночь с 29 на 30 января мск в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В общей сложности было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 29 января:

«Фенербахче» — «Анадолу Эфес» — 79:62;

«Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария» — 64:79;

«Олимпиакос» — «Барселона» — 87:75;

«Олимпия» — «Партизан» — 85:79;

«Валенсия» — «Маккаби» Тель-Авив — 94:83.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Фенербахче» (17 побед и семь поражений). На второй строчке с показателями в 16 побед и восемь поражений располагается «Олимпиакос». Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль» (16 побед и восемь поражений).

