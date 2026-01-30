Скидки
«Это стало ключевым моментом». Андрей Кириленко объяснил, почему завершил карьеру в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, почему принял решение завершить карьеру в НБА. Последним клубом Андрея в североамериканской лиге стал «Бруклин Нетс», который он покинул зимой 2014 года.

«Для меня Рубиконом стало прежде всего физическое состояние и травмы. По большому счёту это единственная причина, по которой я завершил карьеру. В какой-то момент я почувствовал, что уже не могу физически находиться на том уровне, к которому привык: постоянно что-то болело — спина, нога, рука.

И это стало ключевым переломным моментом, когда я в какой-то момент сказал себе: всё, хватит, этого достаточно», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко на «Чемпионате».
Андрей Кириленко посетил матч «Юты» и «Бостона» в НБА:

