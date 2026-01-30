Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он был бы настоящей бомбой». Кириленко — о своём качестве, которое мог бы передать Дёмину

«Он был бы настоящей бомбой». Кириленко — о своём качестве, которое мог бы передать Дёмину
Комментарии

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко предположил, какое качество из его игрового арсенала мог бы перенять разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, чтобы стать более универсальным игроком.

— Какое качество из вашего арсенала вы бы «передали» Дёмину, если бы могли, чтобы сделать его более универсальным игроком в духе «АК-47»?
— Если говорить о том, что можно было бы «передать»… Слушай, если бы такие вещи можно было передавать, мы бы уже искусственно конструировали игроков. Если бы, условно, сейчас можно было передать Егору умение накрывать и перехватывать мячи, то он был бы не просто универсальным игроком — он был бы настоящей бомбой. Играл бы на топ-уровне и в защите, и в нападении. Но это невозможно. Поэтому Егор — это Егор, а Андрей — это Андрей, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android