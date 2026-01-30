Скидки
Баскетбол

«Никогда не видел за ним ерунды». Андрей Кириленко выделил звезду НБА

Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выделил разыгрывающего «Оклахомы-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера как пример стабильного и зрелого развития в НБА, отметив его профессионализм и приоритеты вне площадки.

«Понятно, что, когда ты молод, хочется свернуть с правильной дорожки, попробовать что-то «молодёжное», отвлечься. Но если ты способен определённое время держать фокус, состояться как игрок, то это дальше открывает очень хорошие перспективы. В этом смысле мне очень нравится пример Шея Гилджес-Александера. Я знаю его с дебютного сезона и я никогда не видел за ним какой-то ерунды. Он спокойно и стабильно развивался, шаг за шагом, постоянно совершенствуя себя, с большим приоритетом семьи — и в итоге вырос в звезду.

Конечно, есть и другие примеры, есть ребята с более сложным бэкграундом, которые тоже становятся большими игроками. Но лично мне ближе именно такие истории — про стабильность, зрелость и правильный путь», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко на «Чемпионате».
Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

