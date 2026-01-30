«Надеюсь, придёт момент». Андрей Кириленко — об ожиданиях от Егора Дёмина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу современной НБА и поделился ожиданиями от разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Вы играли против таких легенд, как Шакил О'Нил, Тим Данкан, Коби Брайант. Уровень конкуренции в НБА сейчас изменился. Кто из современных звёзд НБА, по вашему мнению, наиболее близок по стилю игры и духу к вам времён «Юты Джаз»? И готов ли Дёмин конкурировать с такими монстрами, как Лука Дончич или Стефен Карри?

— Мне кажется, что изменился даже не столько уровень конкуренции, сколько сам стиль игры. Баскетбол в целом стал другим: сейчас гораздо больше акцент на нападение, команды набирают огромное количество очков. Поэтому некорректно напрямую сравнивать время, когда играл я, и сегодняшний баскетбол.

Если говорить именно о конкуренции, то, конечно, сейчас крайне сложно на равных соперничать с Лукой Дончичем, Стефеном Карри, Шеем Гилджес-Александером и другими топ-игроками. Это требует времени. Понятно, что при прочих равных, если сейчас поставить их рядом на площадке, более опытные звёзды будут выигрывать. Но это нормально: у Егора первый год, он проходит этап адаптации. И я надеюсь, что придёт момент, когда мы будем говорить: «А может быть, Егор уже и лучше, чем вот этот парень, – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом Российской федерации баскетбола ( РФБ ) Андреем Кириленко на «Чемпионате».

«Бруклин» показал видео в честь Егора Дёмина: