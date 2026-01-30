«Мне нравится его история с буквой «ё». Андрей Кириленко — о Егоре Дёмине в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о значении маркетинговой составляющей для успеха в спорте, отметив пример Егора Дёмина в «Бруклин Нетс».

— Ваше игровое прозвище АК-47 стало мировым брендом. Егор Дёмин может стать новым узнаваемым лицом российского баскетбола в НБА. Считаете ли вы, что в современном спортивном маркетинге игроку из России необходимо иметь подобный яркий, запоминающийся образ или «легенду», чтобы зацепиться в медийном поле США?

— Конечно, с точки зрения маркетинга очень важна какая-то легенда, история, которая делает игрока узнаваемым. И, признаться, мне нравится его история с буквой «ё», то, как её обыгрывают. Это действительно классно, в этом есть свой шарм. Но здесь важен не только бренд как таковой. Всё-таки в основе должна быть игровая составляющая. Если он будет на протяжении времени играть на том же уровне, на котором играет сейчас, то, думаю, вокруг этого вполне может выстроиться интересный и сильный продукт, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко на «Чемпионате».

Егор Дёмин показал своего кота Юки: