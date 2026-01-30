«Таких игроков немного». Кириленко ответил, что больше всего ценит в баскетболе

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о значимости игрового интеллекта и чистой физической мощи и скорости для успеха.

«Я считаю, что прежде всего ценится баскетбольное мышление, баскетбольный IQ. Именно на него уже «насаживается» всё остальное. Физика, физические данные — это своего рода фундамент, к этому способны многие. Техника — тоже во многом нарабатываемая история. А вот баскетбольный интеллект, мышление, IQ даны далеко не всем.

Таких игроков немного, и именно поэтому они ценятся в разы выше», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко на «Чемпионате».

Джордан или Леброн? Блиц для Андрея Кириленко: