АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Андрей Кириленко ответил, в чём стоит прибавить Егору Дёмину

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о перспективах разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в НБА, отметив аспекты игры, которые, по его мнению, требуют дальнейшего развития для успешного закрепления в лиге на долгие годы.

— Вы были звездой НБА, лучшим по блок-шотам. Глядя на игру Дёмина, какие конкретные аспекты его игры, по вашему мнению, требуют немедленной доработки, чтобы он смог закрепиться в НБА не на сезон-два, а на долгие годы?
— По большому счёту всё идёт по плану, всё развивается своим чередом. Мне бы хотелось, чтобы он был более агрессивным, более активным с мячом. Это, в свою очередь, дальше даёт уверенность. А уверенность и надёжность — это, наверное, самые главные качества, которые нужны, чтобы закрепиться на долгие годы. Если ты надёжный, солидный игрок, уверенный в своих силах, тренер всегда будет на тебя рассчитывать, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко на «Чемпионате».
Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

