«Если сравнить со мной, у него это куда сильнее». Кириленко — о преимуществах Егора Дёмина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о сильных сторонах разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его результативность и эффективность в защите, а также подчеркнув, что основной вклад россиянина для команды заключается в наборе очков.

— Какие конкретные метрики, помимо очков и блок-шотов, на которые обычно смотрят болельщики, вы считаете ключевыми для оценки реальной пользы Дёмина для команды НБА?

— Если говорить об одном конкретном компоненте, то, конечно, очки всегда вызывают первую реакцию — именно на них в первую очередь смотрят болельщики и медиа. А вот специалисты внутри команд и скауты обращают внимание на более глубокие показатели. Например, есть такая статистика, как deflections — это совокупность блок-шотов, перехватов и вообще всех защитных действий, которые приводят к срыву атаки соперника.

Это очень важный индикатор объёма и качества защитной работы. Но при всём этом в современном баскетболе всё равно основное внимание уделяется набору очков. Тем более в случае Егора, который по своему профилю — чистый снайпер, скорер, игрок, чья главная функция — набирать очки. Если сравнивать, например, со мной, то у него это выражено куда сильнее. Поэтому к нему в первую очередь будут относиться через призму очков, процента реализации, особенно трёхочковых бросков. И он уже показал, что это его сильная сторона, его «хлеб». А раз это твой хлеб, значит, ты должен делать его максимально качественно и продуктивно, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

