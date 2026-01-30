Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Если сравнить со мной, у него это куда сильнее». Кириленко — о преимуществах Егора Дёмина

«Если сравнить со мной, у него это куда сильнее». Кириленко — о преимуществах Егора Дёмина
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о сильных сторонах разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его результативность и эффективность в защите, а также подчеркнув, что основной вклад россиянина для команды заключается в наборе очков.

— Какие конкретные метрики, помимо очков и блок-шотов, на которые обычно смотрят болельщики, вы считаете ключевыми для оценки реальной пользы Дёмина для команды НБА?
— Если говорить об одном конкретном компоненте, то, конечно, очки всегда вызывают первую реакцию — именно на них в первую очередь смотрят болельщики и медиа. А вот специалисты внутри команд и скауты обращают внимание на более глубокие показатели. Например, есть такая статистика, как deflections — это совокупность блок-шотов, перехватов и вообще всех защитных действий, которые приводят к срыву атаки соперника.

Это очень важный индикатор объёма и качества защитной работы. Но при всём этом в современном баскетболе всё равно основное внимание уделяется набору очков. Тем более в случае Егора, который по своему профилю — чистый снайпер, скорер, игрок, чья главная функция — набирать очки. Если сравнивать, например, со мной, то у него это выражено куда сильнее. Поэтому к нему в первую очередь будут относиться через призму очков, процента реализации, особенно трёхочковых бросков. И он уже показал, что это его сильная сторона, его «хлеб». А раз это твой хлеб, значит, ты должен делать его максимально качественно и продуктивно, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android