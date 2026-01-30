Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Кириленко вспомнил, как встречался с Ковальчуком, Овечкиным и Малкиным на матчах в США
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил уверенность, что наличие соотечественников за границей помогает спортсменам обрести уверенность, лучше адаптироваться и чувствовать себя комфортно как на площадке, так и за её пределами.

— Сейчас в НБА выступают Дёмин, Голдин, а также Лахин в фарм-клубе «Оклахомы». Когда вы играли в «Юте», вы были, по сути, единственной российской звездой лиги. Как вы считаете, наличие сразу нескольких россиян в НБА помогает им ментально и упрощает адаптацию или же, наоборот, усиливает давление и ожидания?
— Мне кажется, что наличие рядом ребят, которые играют даже в других командах, очень сильно помогает. В своё время, когда я играл, начали появляться Виктор Хряпа, Моня, Подкользин, Ярослав Королёв. Это всё равно очень поддерживает, потому что, куда бы ты ни приезжал, у тебя всегда есть возможность с кем-то встретиться, провести время, просто почувствовать, что рядом есть родная речь.

Мне тогда повезло ещё и в том, что, помимо баскетболистов, начали появляться и наши хоккеисты. Илья Ковальчук был задрафтован «Атлантой», позже пришли Александр Овечкин, Евгений Малкин. И у меня, помимо баскетбольного круга, сформировался ещё и хоккейный — ребята, с которыми мы постоянно пересекались и общались, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко на «Чемпионате».
