Кириленко указал, почему российские игроки уступают конкурентам с возраста от 16 до 20 лет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, на каком этапе подготовки российские игроки начинают проигрывать конкуренцию сверстникам из США, а также сравнил отечественную систему развития с американской студенческой моделью и европейскими школами.

— Какая система подготовки, по вашим наблюдениям, лучше готовит молодых игроков к суровым реалиям НБА — европейская клубная модель, американская студенческая система или, возможно, какая-нибудь наша собственная школа?

— За годы перед моими глазами прошли самые разные спортивные школы, дети, подростки и уже взрослые игроки — в разных странах, в том числе и в США. И я могу сказать, что до 15 лет российская система подготовки абсолютно конкурентоспособна. Если сейчас взять, условно, 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами — американскими, испанскими, французскими, греческими, литовскими, турецкими. На этом возрасте мы вполне конкурентны. А дальше начинается то, о чём я уже частично говорил. У нас очень ограничено количество мест для ребят в возрасте примерно от 16 до 20 лет, когда начинается переход к профессиональному баскетболу. Этот этап должен быть либо в университетах, либо в фарм-клубах профессиональных команд. В России это в основном фарм-клубы. Но если посчитать: в Лиге ВТБ около 10 команд, в первом дивизионе — порядка 16, во втором — ещё около 10.

Пусть всего будет около 40 команд, у каждой есть фарм-клуб. Это даёт примерно 200-300 мест для молодых игроков, которые входят в профессиональный баскетбол. А если взять американскую систему студенческого баскетбола, то это тысячи университетов с собственными программами. Количество мест несоизмеримо больше. Поэтому и получается, что NCAA даёт самое большое представительство выпускников в НБА — и так будет продолжаться дальше, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

