Уилкинс осудил современных игроков НБА за увлечение личным имиджем

Член Зала славы баскетбола и девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Доминик Уилкинс поделился мнением о нынешних суперзвёздах НБА, отметив, что, по его мнению, они уделяют больше внимания развитию личного бренда, чем тому, чтобы радовать болельщиков, в том числе и во время звёздного уикенда лиги.

«Речь была не о нас, а о болельщиках. Мы старались подарить фанатам то зрелище, ради которого они приходят. Поэтому особенно огорчает, когда ведущие звёзды, обладающие уникальным талантом, не проявляют интереса к участию в таких событиях. Нельзя думать только о собственном бренде — важно помнить о людях. Всё это мы делали ради них», — приводит слова Уилкинса Heavy.

Примечательно, что сам Уилкинс, который критиковал современных звёзд за недостаточное внимание к болельщикам, дважды становился победителем конкурса по броскам сверху на звёздном уикенде НБА — в 1985 и 1990 годах. Также стоит отметить, что в этот раз Матч всех звёзд впервые пройдёт в формате «США против мира».