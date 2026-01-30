Журналист раскрыл, как в «Далласе» собирались обменять Дончича из-за новой травмы

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Тим Макмэхон вспомнил, как руководство «Даллас Маверикс» в феврале 2025 года решило обменять звёздного словенца Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Энтони Дэвиса, а также поделился подробностями своего разговора с тогдашним генеральным менеджером «Далласа» Нико Харрисоном.

«Это произошло сразу после рождественской травмы — у Луки тогда в четвёртый раз за последние, примерно, 18 месяцев случилось растяжение икроножной мышцы. Разговор был не для записи, но суть жалоб оставалась прежней: «Опять та же проблема, всегда одно и то же». Речь, конечно, шла о физической форме Луки.

Я спросил: «Так что вы собираетесь с этим делать?» Честно говоря, мне уже надоело быть тем, кто поднимает вопросы о его кондициях, потому что вы всегда остаётесь в тени, а вся критика достаётся мне. Если хотите обсуждать его форму — делайте это открыто, под своим именем, а не перекладывайте всё на меня.

И тогда он сказал, и я не шучу: «Если придётся, я обменяю его к чёрту». Я только рассмеялся про себя и подумал: «Ну да, конечно, поверил...», — рассказал Макмэхон в рамках подкаста Howdy Partners.