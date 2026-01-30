Кендрик Перкинс: Леброн ещё до конца не осознал этого, но перемены уже наступают

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался о матче лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Кливленде, который состоялся вчера, 29 января.

«Я знаю его с 1996 года и никогда не видел таким взволнованным, разве что после победы в чемпионате. Похоже, в этом видео-трибьюте что-то действительно тронуло его. Когда ты видишь маму на трибуне, рядом Бронни, а весь зал скандирует твоё имя. В такие моменты многое начинает доходить. Встречаешь охранников, которых всегда приветствовал, видишь людей из команды, с которыми знаком ещё со времён молодости.

Леброн – воплощение Кливленда, Леброн – олицетворение Огайо. Я по-прежнему придерживаюсь своего мнения: возможно, он ещё до конца не осознал этого, но перемены уже наступают. Возможно, это был его прощальный матч в Кливленде», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.