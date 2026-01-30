Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс: Леброн ещё до конца не осознал этого, но перемены уже наступают

Кендрик Перкинс: Леброн ещё до конца не осознал этого, но перемены уже наступают
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался о матче лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Кливленде, который состоялся вчера, 29 января.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Клебер, Хатимура

«Я знаю его с 1996 года и никогда не видел таким взволнованным, разве что после победы в чемпионате. Похоже, в этом видео-трибьюте что-то действительно тронуло его. Когда ты видишь маму на трибуне, рядом Бронни, а весь зал скандирует твоё имя. В такие моменты многое начинает доходить. Встречаешь охранников, которых всегда приветствовал, видишь людей из команды, с которыми знаком ещё со времён молодости.

Леброн – воплощение Кливленда, Леброн – олицетворение Огайо. Я по-прежнему придерживаюсь своего мнения: возможно, он ещё до конца не осознал этого, но перемены уже наступают. Возможно, это был его прощальный матч в Кливленде», — заявил Перкинс в эфире программы NBA Today.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс объяснил, почему заплакал на матче с «Кливлендом»
Видео: слёзы Леброна Джеймса после видео, которое ему подготовил «Кливленд»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android