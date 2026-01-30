Скидки
Видео: концовка матча «Филадельфия» — «Сакраменто» с победным броском Тайриза Макси

Сегодня, 30 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 113:111 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
113 : 111
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Макси - 40, Эмбиид - 37, Джордж - 15, Барлоу - 5, Эджкомб - 5, Убре - 4, Маккейн - 4, Эдвардс - 3, Драммонд, Граймс, Лоури, Уотфорд, Боучэмп, Брум, Гордон, Бэсси, Бона, Уокер
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 27, Дерозан - 25, Лавин - 17, Сабонис - 14, Эллис - 10, Ачиува - 8, Рейно - 8, Клиффорд - 2, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Кардуэлл

Разыгрывающий и один из лидеров «Филадельфии» Тайриз Макси стал героем концовки, совершив эффектный проход с трудным лэй-апом и установив окончательный счёт за 1,3 секунды до финальной сирены.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что на Макси также было зафиксировано нарушение правил, но он не реализовал штрафной бросок. В ответной атаке защитник «Сакраменто» Зак Лавин попытался забросить мяч с половины своей команды, однако его бросок не достиг кольца.

