Видео: концовка матча «Филадельфия» — «Сакраменто» с победным броском Тайриза Макси

Сегодня, 30 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 113:111 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Филадельфии» Тайриз Макси стал героем концовки, совершив эффектный проход с трудным лэй-апом и установив окончательный счёт за 1,3 секунды до финальной сирены.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что на Макси также было зафиксировано нарушение правил, но он не реализовал штрафной бросок. В ответной атаке защитник «Сакраменто» Зак Лавин попытался забросить мяч с половины своей команды, однако его бросок не достиг кольца.