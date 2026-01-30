Скидки
Денвер Наггетс — Бруклин Нетс, результат матча 30 января 2026, счет 107:103, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» без Йокича обыграл «Бруклин» без Дёмина, у Портера дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 107:103.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 25, Уотсон - 19, Браун - 12, Валанчюнас - 12, Строутер - 7, Ннаджи - 4, Джонс - 1, Браун, Джонс, Тайсон, Бейтс, Холмс, Йокич, Джонсон, Пикетт, Гордон
Бруклин Нетс: Портер - 38, Мэнн - 12, Клэкстон - 10, Траоре - 9, Уилсон - 8, Вульф - 7, Пауэлл - 7, Шарп - 7, Мартин - 5, Лидделл, Сараф

Российский разыгрывающий защитник Бруклина" Егор Дёмин пропустил матч из-за повреждения, как и сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов и три ассиста.

Комментарии
