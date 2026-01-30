«Денвер» без Йокича обыграл «Бруклин» без Дёмина, у Портера дабл-дабл

В ночь с 29 на 30 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 107:103.

Российский разыгрывающий защитник Бруклина" Егор Дёмин пропустил матч из-за повреждения, как и сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов и три ассиста.