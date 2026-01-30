«Денвер» без Йокича обыграл «Бруклин» без Дёмина, у Портера дабл-дабл
В ночь с 29 на 30 января мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 107:103.
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
107 : 103
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 25, Уотсон - 19, Браун - 12, Валанчюнас - 12, Строутер - 7, Ннаджи - 4, Джонс - 1, Браун, Джонс, Тайсон, Бейтс, Холмс, Йокич, Джонсон, Пикетт, Гордон
Бруклин Нетс: Портер - 38, Мэнн - 12, Клэкстон - 10, Траоре - 9, Уилсон - 8, Вульф - 7, Пауэлл - 7, Шарп - 7, Мартин - 5, Лидделл, Сараф
Российский разыгрывающий защитник Бруклина" Егор Дёмин пропустил матч из-за повреждения, как и сербский центровой «Денвера» Никола Йокич.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл — 38 очков, 10 подборов и три ассиста.
Комментарии
-
- 29 января 2026
12:29Дмитрий Халдеев стал игроком «Самары» Официально
