Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 45+ очками за матч

Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:123.

Флэгг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 49 очков (20 из 29 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 6 из 6 — штрафные), 10 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+2».

Как сообщает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 45 очков за одну игру. На момент достижения этого результата ему исполнилось 19 лет 1 месяц.