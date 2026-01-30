Скидки
Баскетбол

Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 45+ очками за матч

Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 45+ очками за матч
Комментарии

Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Шарлотт Хорнетс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:123.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 123
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Флэгг - 49, Томпсон - 16, Уильямс - 15, Вашингтон - 14, Кристи - 13, Мартин - 6, Гэффорд - 5, Сиссе - 3, Экзам, Харди, Лайвли, Дэвис, Расселл, Пауэлл, Нембард, Ирвинг, Маршалл, Келли
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 34, Миллер - 23, Болл - 22, Бриджес - 17, Диабате - 10, Секстон - 8, Колкбреннер - 5, Грин - 2, Салон - 2, Уильямс, Джеймс, Ривз, Холл, Коннотон, Пламли, Манн, Симпсон, Макнили

Флэгг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 49 очков (20 из 29 с игры, где 3 из 5 — трёхочковые; 6 из 6 — штрафные), 10 подборов и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+2».

Как сообщает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 45 очков за одну игру. На момент достижения этого результата ему исполнилось 19 лет 1 месяц.

