В пятницу, 30 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 30 января:

21:30 мск — «Монако» — «Виртус» Болонья;

22:00 мск — «Црвена Звезда» — «Дубай»;

22:30 мск — «Баскония» — «Жальгирис»;

22:45 мск — АСВЕЛ — «Панатинаикос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает турецкий клуб «Фенербахче», на счету которого 17 побед и семь поражений. На второй строчке расположился «Олимпиакос» с показателем в 16 побед и восемь поражений. Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива с аналогичным результатом.