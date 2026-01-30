В ночь на 30 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 30 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 113:111;

«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 109:99;

«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 113:116;

«Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» — 86:104;

«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:123;

«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 114:96;

«Денвер Наггетс» — «Бруклин Нетс» — 107:103;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:111.