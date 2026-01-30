Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 30 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 30 января
Комментарии

В ночь на 30 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты игр 30 января:

«Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз» — 113:111;
«Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» — 109:99;
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» — 113:116;
«Атланта Хоукс» — «Хьюстон Рокетс» — 86:104;
«Даллас Маверикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:123;
«Финикс Санз» — «Детройт Пистонс» — 114:96;
«Денвер Наггетс» — «Бруклин Нетс» — 107:103;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 121:111.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
