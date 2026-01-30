Скидки
Баскония Витория-Гастейс — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Будем рубиться». Георгий Жбанов — о Матче звёзд Единой лиги — 2026

«Будем рубиться». Георгий Жбанов — о Матче звёзд Единой лиги — 2026
28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника за «Зенит», рассказал о своей реакции на приглашение на Матч звёзд Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

— Вас пригласили на Матч звёзд. Что вы чувствуете?
— Рад поехать, повеселиться, встретиться с парнями, поработать под начальством Евгения Пашутина, который любит играть «кость в кость». Будем рубиться, — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.

Итоговые составы команд выглядят следующим образом:

«Звёзды России»: Тимофей Герасимов («Уралмаш»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити-Парма»), Алексей Швед (УНИКС), Георгий Жбанов («Зенит»), Андрей Мартюк («Зенит»), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Никита Михайловский («Самара»), Никита Курбанов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Зенит»).

«Звёзды мира»: Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити-Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор»), Террелл Картер («Бетсити-Парма»), Мело Тримбл (ЦСКА), Брендан Адамс («Бетсити-Парма»), Маркус Бингэм (УНИКС), Джален Рейнольдс (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Трент Фрейзер («Зенит»).

