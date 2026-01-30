«За последнюю неделю всё кардинально поменялось». Жбанов — о ситуации в «Зените»

28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции атакующего защитника за клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о форме команды на фоне изменений в составе тренеров.

— Что изменилось в команде за последние полмесяца или месяц? Было ощущение, что команда находится на каком-то спаде и как будто нет настроения. А сейчас команда в последние три матча просто, можно сказать, рвёт и мечет.

— Я бы сказал, не за последний месяц, а за последнюю неделю всё кардинально поменялось, даже несколько раз. Были, да, некие проблемы, мы их устранили, и я думаю, нашли какой-то правильный путь, по которому будем дальше двигаться, — приводит слова Жбанова пресс-служба команды.