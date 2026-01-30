Шакил О'Нил раскрыл, каким рекламным контрактам отдаёт предпочтение и по какой причине

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил заявил, что избирательно подходит к выбору рекламных контрактов, отдавая приоритет тем предложениям, который оказывают позитивное влияние на развитие общества.

«Если я в это верю, то определённо хотел бы в этом участвовать. Если это [то, что я рекламирую] принесёт пользу людям, то определённо хотел бы продвигать такой продукт. Я не ставлю своё имя на это ради денег», — приводит слова О'Нила портал Yahoo Sports.

После окончания трёх курсов Университета штата Луизиана Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Команда сразу предложили О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новичка североамериканской лиги на тот момент.