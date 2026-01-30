Скидки
О'Нил дал советам игрокам НБА о том, как сохранить финансовое благополучие, уйдя на пенсию

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил дал совет действующим игрокам о том, как сохранить финансовое благополучие после завершения карьеры в НБА.

«Во-первых, слушайте, во-вторых, инвестируйте и, в-третьих, копите. Вы должны сами изучить бизнес, сами изучить инвестиции, сами научиться копить», — приводит слова О'Нила портал Yahoo Sports.

После окончания трёх курсов Университета штата Луизиана Шакил О’Нил был выбран первым номером на драфте НБА 1992 года «Орландо Мэджик». Команда сразу предложили О’Нилу семилетний контракт на сумму $ 40 млн — рекордный для новичка североамериканской лиги на тот момент.

