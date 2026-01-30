Скидки
«Стоим друг за друга стеной». Узинский — об атмосфере в «Зените» после смен тренеров

32-летний российский баскетболист Дмитрий Узинский, выступающий на позиции форварда в команде Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался об атмосфере в санкт-петербургском коллективе после череды смен тренеров.

— Позади выездная серия, сейчас — домашняя. В каком настроении пребывает команда?
— Вы знаете, что произошли определённые изменения, в том числе в тренерском штабе. Полны решимости и энтузиазма, нам надо исправлять ситуацию и побеждать. Мы все сейчас стоим друг за друга стеной. Тренер за нас, мы — за тренера и руководство. Понимаем, что можем выглядеть лучше на паркете, и обязательно станем сильнее. Главные наши победы — впереди, — приводит слова Узинского пресс-служба команды.

