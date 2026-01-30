Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Эксперт рассказал, почему в НБА участились внезапные крупные поражения команд

Комментарии

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и ныне эксперт Тим Леглер обратил внимание на отсутствие энтузиазма, с которым даже ведущие команды выходят на матчи.

«Часто, наблюдая за командами — будь то с кромки площадки во время репортажа или дома через League Pass, — я замечал огромную разницу в уровне усилий, которые прикладывают игроки. Иногда смотришь матч и не веришь, насколько всё происходит вяло и безэнергично. В этом сезоне подобное встречается чаще, чем когда-либо прежде, и это говорит о том, что теперь любая команда может обыграть любую в любой вечер.

Бывает, ждёшь схватку двух действительно сильных команд, предвкушаешь яркое сражение, но вдруг одна из них выходит на площадку абсолютно равнодушной, словно ей всё безразлично. Из-за этого мы всё чаще сталкиваемся с неожиданными крупными счетами и сенсационными результатами — такими разгромами, каких прежде почти не бывало», — заявил Леглер в подкасте известного журналиста Билла Симмонса.

Новости. Баскетбол
