АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Хотел пригласить ещё летом». Президент «Уралмаша» — о победе Юдина над «Локомотивом»

«Хотел пригласить ещё летом». Президент «Уралмаша» — о победе Юдина над «Локомотивом»
Комментарии

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко прокомментировал победу своего коллектива в матче с «Локомотивом-Кубань» (84:71).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
84 : 71
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Нэвелс - 22, Эллис - 20, Герасимов - 11, Далтон - 10, Даглас - 8, Белянков - 6, Новиков - 5, Нэльсон - 2, Пынько, Петенев, Ивлев, Писклов
Локомотив-Кубань: Миллер - 16, Джонсон - 13, Мартин - 9, Темиров - 9, Хантер - 9, Мур - 6, Ведищев - 3, Квитковских - 2, Ищенко - 2, Попов - 2, Шеянов, Коновалов

«Очень рады победе над «Локомотивом». Антон Юдин — большой молодец! Я доволен им. Хотел пригласить Антона в «Уралмаш» ещё летом прошлого года, но он тогда принял предложение «Локомотива‑Кубань». Поэтому, как только он освободился, я его позвал к нам в команду. Он быстро адаптировался, нашёл импульс в нашей игре — команда побежала, заиграла в защите и нападении.

Мы рады, что «Уралмаш» под руководством Антона обыграл «красно‑зелёных». Для нас всегда принципиально важно обыгрывать «Локомотив», наша задача — всегда побеждать их. В этом сезоне было две победы, могло быть и три, но в одном из матчей немного не угадали с составом. Всем довольны — идём дальше», — приводит Ганиенко «Матч ТВ».

