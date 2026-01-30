«Хотел пригласить ещё летом». Президент «Уралмаша» — о победе Юдина над «Локомотивом»

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко прокомментировал победу своего коллектива в матче с «Локомотивом-Кубань» (84:71).

«Очень рады победе над «Локомотивом». Антон Юдин — большой молодец! Я доволен им. Хотел пригласить Антона в «Уралмаш» ещё летом прошлого года, но он тогда принял предложение «Локомотива‑Кубань». Поэтому, как только он освободился, я его позвал к нам в команду. Он быстро адаптировался, нашёл импульс в нашей игре — команда побежала, заиграла в защите и нападении.

Мы рады, что «Уралмаш» под руководством Антона обыграл «красно‑зелёных». Для нас всегда принципиально важно обыгрывать «Локомотив», наша задача — всегда побеждать их. В этом сезоне было две победы, могло быть и три, но в одном из матчей немного не угадали с составом. Всем довольны — идём дальше», — приводит Ганиенко «Матч ТВ».