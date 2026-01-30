Стало известно, на каких условиях «Голден Стэйт» может заполучить Адетокунбо у «Милуоки»

Североамериканский журналист и инсайдер Эван Сайдери на своей странице в социальной сети X поделился деталями, при которых возможна сделка между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» — главным объектом обмена может стать звёздный форвард Яннис Адетокунбо.

По информации Сайдери, «Голден Стэйт» готов предложить выборы в первом раунде драфта 2026, 2028, 2030 (с защитой топ-20), 2032 годов, а также право на обмен пиком 2031 года без ограничений. В сделку также могут войти контракты игроков, подпадающих под так называемый «выходящий» статус. Именно такие условия, как отмечает инсайдер, могут устроить руководство «Милуоки» и привести к переходу Адетокунбо в стан «Уорриорз».

Несмотря на многочисленные слухи о возможном обмене, Яннис публично заявил, что сконцентрирован на восстановлении после травмы и поддержке своей команды. По его словам, он лично не просил о трейде «Бакс».