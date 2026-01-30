Гилберт Аренас: Леброн добился заслуженного признания и уважения

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился своими впечатлениями о трогательном моменте, когда лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прослезился во время памятного видеоролика, показанного в его честь в матче с «Кливленд Кавальерс».

«Я никогда раньше не видел, чтобы его так высоко ценили. В наше время, когда вокруг так много негатива, этот игрок с самого начала своей карьеры сталкивался с множеством критических высказываний.

Но теперь он наконец добился заслуженного признания и уважения. После ухода из «Кливленда» болельщики жгли его майки, но он вернулся и принёс родному городу долгожданное чемпионство.

Сегодня, когда многие считают, что этот сезон может стать для него последним, фанаты хотят, чтобы он ощутил ту любовь, которой всегда был достоин. Они выражают свои чувства искренне и открыто — и это застало его врасплох. Когда вся арена единогласно приветствовала его и отдавала дань уважения всей его карьере, в его глазах была видна неподдельная растерянность и удивление», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.