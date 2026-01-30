Скидки
22:45 Мск
Баскетбол

Гилберт Аренас: Леброн добился заслуженного признания и уважения

Гилберт Аренас: Леброн добился заслуженного признания и уважения
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поделился своими впечатлениями о трогательном моменте, когда лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прослезился во время памятного видеоролика, показанного в его честь в матче с «Кливленд Кавальерс».

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
129 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 25, Тайсон - 20, Хантер - 19, Аллен - 17, Уэйд - 11, Брайант - 10, Проктор - 8, Томлин - 8, Портер - 7, Меррилл - 4, Болл, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Винсент - 11, Джеймс - 11, Эйтон - 10, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 6, Тимме - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 4, Смарт - 2, Клебер, Хатимура

«Я никогда раньше не видел, чтобы его так высоко ценили. В наше время, когда вокруг так много негатива, этот игрок с самого начала своей карьеры сталкивался с множеством критических высказываний.

Но теперь он наконец добился заслуженного признания и уважения. После ухода из «Кливленда» болельщики жгли его майки, но он вернулся и принёс родному городу долгожданное чемпионство.

Сегодня, когда многие считают, что этот сезон может стать для него последним, фанаты хотят, чтобы он ощутил ту любовь, которой всегда был достоин. Они выражают свои чувства искренне и открыто — и это застало его врасплох. Когда вся арена единогласно приветствовала его и отдавала дань уважения всей его карьере, в его глазах была видна неподдельная растерянность и удивление», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

