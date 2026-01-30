Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр прокомментировал слухи о возможных обменах в «Голден Стэйт»

Стив Керр прокомментировал слухи о возможных обменах в «Голден Стэйт»
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт» Уорриорз» Стив Керр в эфире одной из радиопрограмм прокомментировал последние слухи об обменах в команде.

«Я полностью доверяю руководству клуба и их решениям. Уверен, что они не будут жертвовать будущим команды без серьёзной причины. Они всегда взвешивают, действительно ли то или иное решение важно для долгосрочных перспектив клуба, и только после этого принимают решения», — заявил Керр.

Отметим, что на данный момент у «Уорриорз» 27 побед и 22 поражения, калифорнийская команда занимает восьмое место в Западной конференции.

Сейчас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android