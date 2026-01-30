Стив Керр прокомментировал слухи о возможных обменах в «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт» Уорриорз» Стив Керр в эфире одной из радиопрограмм прокомментировал последние слухи об обменах в команде.

«Я полностью доверяю руководству клуба и их решениям. Уверен, что они не будут жертвовать будущим команды без серьёзной причины. Они всегда взвешивают, действительно ли то или иное решение важно для долгосрочных перспектив клуба, и только после этого принимают решения», — заявил Керр.

Отметим, что на данный момент у «Уорриорз» 27 побед и 22 поражения, калифорнийская команда занимает восьмое место в Западной конференции.

