Чемпион ЕЛ в составе «Зенита» оценил перспективы клуба в сезоне-2025/2026

37-летний российский баскетболист и чемпион Единой лиги ВТБ в составе «Зенита» Антон Пушков оценил перспективы санкт-петербургского клуба в сезоне-2025/2026 после череды смен главного тренера.

«В спорте не принято опускать руки и сдаваться. Спорт — это и есть поражения и победы. Никто из спортсменов не хочет проигрывать. При этом те же самые проигрыши делают человека и всю команду сильнее. Команда должна в трудную минуту объединиться и идти дальше. Только через работу можно расти. Сейчас такой момент ключевой: чтобы это всё исправить, нужно всем объединиться, быть одним целым, и всё будет хорошо. Думаю, что у «Зенита» неплохие шансы на успешное выступление в этом сезоне, не нужно опускать голову», — приводит слова Пушкова Радио «Зенит».