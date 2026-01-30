Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Стал известен первый участник конкурса трёхочковых на МВЗ Единой лиги ВТБ

Стал известен первый участник конкурса трёхочковых на МВЗ Единой лиги ВТБ
27-летний разыгрывающий защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» американец Трент Фрейзер стал первым участником конкурса трёхочковых, который состоится на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Капитан сине-бело-голубых является вторым по количеству реализованных дальних бросков на данный момент в текущем чемпионате.

Матч всех звёзд ЕЛ состоится 15 февраля в Москве. В 2026 году уикенд пройдёт в формате «Звёзды России» против «Звёзд мира». По итогам первого этапа голосования болельщики выбрали восемь игроков: по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.

