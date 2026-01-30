Мотеюнас покинет пост исполнительного директора Евролиги, назван сменщик — Eurohoops

Паулюс Мотеюнас покинет пост исполнительного директора Евролиги. Об этом информируют Eurohoops и ещё ряд европейских изданий. Сообщается, что его место займёт испанский функционер Чус Буэно, ранее работавший вице-президентом НБА по регионам Европы, Ближнего Востока и Африки.

Решение было принято в пятницу, 30 января, на собрании акционеров Евролиги. По итогам голосования кандидатура Буэно получила единогласную поддержку — 13 голосов «за». Как отмечает Eurohoops, в последние недели испанец заручился поддержкой не только мадридского «Реала», но также «Барселоны», «Басконии», «Олимпиакоса» и «Маккаби».

Буэно — бывший разыгрывающий, завершивший карьеру игрока и перешедший на управленческую работу.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: