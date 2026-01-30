Фото: Дончич показал отношение к Джоковичу после выхода серба в финал Australian Open

Словенский разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отреагировал на выход сербского теннисиста Новака Джоковича в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале Новак оказался сильнее второй ракетки мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась в пользу серба со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Фото: Из личного архива Луки Дончича

Дончич разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где под фото Джоковича добавил три смайла в виде козла (в английском языке слово goat переводится как «козёл», что также является акронимом для greatest of all time — «величайший [теннисист] всех времён»).

