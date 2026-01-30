Фото: Дончич показал отношение к Джоковичу после выхода серба в финал Australian Open
Поделиться
Словенский разыгрывающий и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич отреагировал на выход сербского теннисиста Новака Джоковича в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале Новак оказался сильнее второй ракетки мира итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась в пользу серба со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Фото: Из личного архива Луки Дончича
Дончич разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где под фото Джоковича добавил три смайла в виде козла (в английском языке слово goat переводится как «козёл», что также является акронимом для greatest of all time — «величайший [теннисист] всех времён»).
Материалы по теме
Джокович попросил Ямаля сфотографироваться с его сыном:
Комментарии
- 30 января 2026
-
17:57
-
17:26
-
16:41
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:57
-
14:51
-
14:42
-
14:30
-
14:17
-
13:59
-
13:32
-
12:53
-
12:15
-
11:57
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:44
-
10:35
-
10:10
-
09:56
-
09:35
-
09:30
-
09:10
-
08:40
-
08:05
-
07:29
-
07:28
-
06:42
-
06:20
-
06:10
-
00:59
-
00:49